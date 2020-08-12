اختطاف مواطن أردني في مصر ووزارة الخارجية في عمان تتابع الموضوع

قالت عائلة مواطن أردني متواجد في مصر، إن ابنهم تعرض للاختطاف من قبل أشخاص مجهولين خلال سيره بمركبته على الطريق الصحراوي المؤدي إلى الإسكندرية برفقة زوجته وأبنائه.

وأضافت العائلة في تصريح لـ"عمون" أنه وخلال سيره بمركبته على الطريق الصحراوي تعرضت له 3 مركبات، أغلقت الطريق أمامه، وأقدم أشخاص ترجلوا منها على اختطافه وترك زوجته وأبنائه في الطريق لوحدهم.

وأشار ذوو الموطن الأردني إلى أن ابنهم مقيم في إحدى الدول العربية، ويملك منزل في مصر، وكان قد توجه من الدولة المقيم فيها إلى مصر.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية ضيف الله الفايز، للموقع الأردني أن الوزارة تلقت بلاغا عصر الأربعاء من شقيق المواطن الأردني يفيد باختطافه.

وصرح الفايز بأن السفارة الأردنية في القاهرة تتابع الحادثة مع السلطات المصرية.

المصدر: "عمون"