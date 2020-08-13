الأردن.. مدير خزينة بنك يحتال على مواطنين بملايين الدنانير ويغادر إلى دولة خليجية

احتال نائب مدير عام بنك أردني ويشغل أيضا منصب مدير خزينة البنك، على مواطنين عبر إيهامهم باستثمار أموالهم وتوقيعهم على شراء عقود آجلة للذهب، والنفط، وعملات، تعود عليهم بفوائد مالية.

وأفاد موقع "عمون" الأردني بأن عدة شكاوى وردت من قبل مجموعة أشخاص للقضاء، تفيد بتعرضهم للاحتيال من قبل مدير خزينة البنك.

وقال المشتكون إن موظف البنك قام بالتغرير بهم وإيهامهم بالاستثمار بأموالهم وتوقيعهم على شراء عقود آجلة لذهب ونفط وعملات تعود عليهم فيما بعد بفوائد مالية.

وصرح مصدر أمني لـ"عمون" بأن الموظف المشتكى عليه غادر البلاد بتاريخ 9 أغسطس إلى دولة خليجية، حيث أكد أنه وبعد تسجيل قضية احتيال بحقه، تقرر منعه من السفر كإجراء روتيني حتى لو غادر البلاد.

وأوضح المصدر أن موظف البنك قام بإعطاء جواز سفره لأحد الأشخاص المحتال عليهم كضمانة، ليقوم بعدها بإخراج بدل فاقد ومغادرة البلاد.

وأشار الموقع الأردني أنه تواصل مع العديد من المشتكين، حيث قال أحدهم إنه تعرض للاحتيال بقيمة 400 ألف دينار، وآخر بقيمة ربع مليون دينار، وثالث بقيمة 80 ألف، ورابع بقيمة 350 ألف دولار وغيرهم، مؤكدين أن المبلغ وصل عدة ملايين وعدد المحتال عليهم بالعشرات.

وأفاد "عمون" بأن البنك رفض الإدلاء بأية معلومات حول القضية.

المصدر: "عمون"