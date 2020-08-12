وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان يصل منطقة نيوم (صور)

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الأربعاء إلى منطقة نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام حسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان الملك سلمان، قد غادر الرياض في وقت سابق من يوم الأربعاء.

جدير بالذكر أن الملك سلمان (84 عاما) غادر المستشفى بعدما أجريت له جراحة ناجحة في أواخر يوليو.

وتقع منطقة نيوم شمال غرب المملكة، على مساحة 26.500 كم²، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن عن إطلاق مشروع نيوم، وهو عبارة عن منطقة خاصة ستشتمل أراض داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة ممتدة بين 3 دول بتكلفة تتجاوز 500 مليار دولار يتم تمويلها بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين محليين وعالميين.

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وستركز منطقة نيوم على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، أي الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة التي تعتبر الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

ويهدف المشروع لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي، وإيجاد فرص عمل والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

ويعد موقع المشروع محورا يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وإفريقيا، إذ يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى

وتشمل التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة "نيوم" مزايا فريدة، يتمثل بعضها في: حلول التنقل الذكية بدءا من القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة، الأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، الرعاية الصحية التي تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، الشبكات المجانية للإنترنت الفائق السرعة أو ما يُسمى بـ"الهواء الرقمي".

وتشمل المنطقة، التعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة التي تتيح كافة الخدمات للجميع بمجرد اللمس، معايير جديدة لكود البناء من أجل منازل خالية من الكربون، وتصميم إبداعي ومبتكر لمنطقة "نيوم" تحفز على المشي واستخدام الدراجة الهوائية تعززها مصادر الطاقة المتجددة.

المصدر: وكالات