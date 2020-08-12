السفير الأمريكي في ليبيا يزور أنقرة

زار السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنقرة، اليوم الأربعاء، حيث تشاور مع المسؤولين الأتراك حول موضوع حل الأزمة الليبية، وفق ما أوردت سفارة الولايات المتحدة في طرابلس.

وجاء في بيان أصدرته السفارة أن نورلاند تشاور مع كبار المسؤولين الأتراك "حول الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها".

وذكر البيان أن الزيارة، التي أعقبتها مكالمات هاتفية بين الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والتركي، رجب طيب أردوغان، تناولت "الخطوات اللازمة لتحقيق حل منزوع السلاح في وسط ليبيا، وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي، وتعزيز الشفافية والإصلاحات الاقتصادية".

ناصر حاتم

المصدر: RT