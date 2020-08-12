"الصحة العالمية": نصف مستشفيات بيروت خارج الخدمة بسبب الانفجار

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن 50 في المئة من مستشفيات بيروت خارج الخدمة بسبب الانفجار، الذي تسبب في كارثة كبرى أدت إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف.

وقالت الدكتورة إيمان شنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الأربعاء، إن المستشفيات في بيروت تعاني من نقص المعدات الطبية، وهذا يشمل المستشفيات الحكومية والخاصة.

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وأضافت أنه تم تنظيم أكثر من زيارة ميدانية لرصد الاحتياجات الخاصة في المستشفيات، مشددة على أن انفجار المرفأ أثر على القدرات الشفائية للمستشفيات.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات، وأودى هذا الانفجار حتى الساعة بحياة 171 شخصا وأصاب أكثر من 6 آلاف شخص.

المصدر: وكالات