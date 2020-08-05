الصحة العالمية ترسل 20 طنا من المساعدات الطبية للبنان - فيديو + صور

أعلنت منظمة الصحة العالمية، وصول طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات الصحية لفرعها في لبنان، لدعم علاج المصابين في الانفجار الذي وقع في بيروت أمس الثلاثاء.

وقالت المنظمة في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في شرق المتوسط: "هذه الإمدادات ستكفي لتغطية 1000 حالة لعلاج الرضوض، و1000 حالة جراحية للأشخاص الذين يعانون من إصابات وحروق ناجمة عن الانفجار".

وأضافت: "الشحنة أرسلت جوا من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي في وقت سابق من ظهر الأربعاء، على متن طائرة تبرعت بها الإمارات".

حطّت طائرة تحمل 20 طناً من الإمدادات الصحية لمنظمة الصحة العالمية في #بيروت، #لبنان لدعم علاج المصابين من جراء الانفجار الهائل الذي وقع في المدينة يوم أمس. وستكفي هذه الإمدادات لتغطية 1000 تدخل لعلاج الرضوح و1000 تدخل جراحي للأشخاص الذين يعانون من إصابات وحروق ناجمة عن الانفجار. pic.twitter.com/WmNx7FTLLr — WHO EMRO (@WHOEMRO) August 5, 2020

من جهتها، قالت ممثلة المنظمة في لبنان، إيمان الشنقيطي: "نعمل عن كثب مع السلطات الصحية الوطنية، والشركاء في مجال الصحة، والمستشفيات التي تعالج الجرحى للوقوف على الاحتياجات الأخرى اللازمة، والعمل على تقديم الدعم الفوري".

The shipment was airlifted from @WHO’s logistics hub in Dubai earlier using a plane donated by the Government of #UAE 🇦🇪. WHO will distribute the supplies to priority hospitals across #Lebanon. pic.twitter.com/f52F1ZmRiA — WHO EMRO (@WHOEMRO) August 5, 2020

بدورها، قالت منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي: "نعمل حاليا على تقديم مساعدات إنسانية فورية إلى الشعب اللبناني دعما لاستجابة الحكومة لهذه المأساة.. نحن ملتزمون بدعم لبنان في هذا الوقت العصيب".

المصدر: "منظمة الصحة العالمية"