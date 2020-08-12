العراق.. 3441 إصابة و57 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3441 إصابة و57 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 19933 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1203883 نموذجاً".

وأضافت: "كما تم تسجيل 2439 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 114541 حالة".

وبلغت الإصابات في العراق منذ تفشي الوباء وحتى الآن 160436، بينما الوفيات هي الأعلى على مستوى الوطن العربي، بواقع 5588 حالة وفاة.

المصدر: RT