صورة لموقع الكارثة في بيروت من الفضاء

نشر رائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كاسيدي، على حسابه في "تويتر" صورة فضائية للعاصمة اللبنانية بيروت التي تعرضت لانفجار هائل في منطقة المرفأ في 4 أغسطس الماضي.

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وفي تعليق مرفق بالصورة، قال كاسيدي: "أفكر ببيروت اليوم. قلبي يرحل إلى كل أولئك الذين عانوا من المأساة الأخيرة. أرسل المحبة من محطة الفضاء الدولية".

Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station. pic.twitter.com/XMIDZK3g3T — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 11, 2020

ويوجد كريستوفر كاسيدي حاليا على متن محطة الفضاء الدولية إلى جانب رائدي الفضاء الروسيين، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنير.

وكان انفجار هائل ضرب مرفأ بيروت قبل أسبوع، وأودى حتى الآن بحياة 171 شخصا، فيما لا يزال ما بين 30 إلى 40 شخصا مفقودين، علاوة على أضرار مادية جسيمة خلفتها هذه الكارثة الكبرى الناجمة عن انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في أحد مستودعات المرفأ منذ 6 سنوات.

المصدر: نوفوستي