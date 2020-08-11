شركة نفط الكويت تعلن عن تسرب نفطي

أعلنت شركة نفط الكويت مساء اليوم الثلاثاء، عن تسرب نفطي محدود قرب الكيلو 18 من الطريق الدائري السابع.

وقالت الشركة الكويتية إن فرق الطوارئ التابعة لها وبالتنسيق مع الجهات المعنية تتعامل مع التسرب حسب الإجراءات والخطط المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأكدت الشركة في بيان على "تويتر"، أن العمل جار على عزل مصدر التسرب.

ونوهت الشركة في بيانها إلى أن الوضع آمن وتحت السيطرة، مؤكدة حرصها الالتزام بتنفيذ جميع اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة.

المصدر: RT