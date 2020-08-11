السفارة الأمريكية في القاهرة: إهداء مصر 250 جهازا للتنفس الاصطناعي "ردا للجميل"

اعتبرت السفارة الأمريكية في القاهرة، أن إهداء مصر 250 جهازا للتنفس الاصطناعي أمريكي الصنع، لدعم المستشفيات المصرية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، يأتي "ردا للجميل".

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وأشارت السفارة الأمريكية إلى أنه "في وقت مبكر من الجائحة، قدمت مصر تبرعا سخيا للولايات المتحدة بحزمة من الإمدادات الطبية، واليوم أُتيحت لنا الفرصة لرد الجميل من خلال هذه الأجهزة الأمريكية فائقة التطور والمنقذة للحياة".

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أمس الاثنين عن وصول 250 جهاز تنفس اصطناعي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم الجهود الحكومية المصرية في مكافحة فيروس كورونا، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والجهود العالمية المبذولة لدعم استجابة الدول لمكافحة هذه الجائحة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية