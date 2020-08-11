كتيبة تابعة للوفاق تشتكي: الشباب تأكلهم الشمس والرمال والأوساح في كل يوم

نشرت كتيبة تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية بيانا غاضبا، تساءلت فيه عن أسباب تأخر المعركة المنتظرة في سرت - الجفرة قائلة إلى متى؟.

إقرأ المزيد

ورأت هذه الكتيبة التابعة للواء الصمود الذي يقوده العميد صلاح بادي، المعروف بمواقفه المتطرفة، أن تأخير المعركة في جبهة سرت - الجفرة يراد منه أن يمل المقاتلون ويعودوا إلى بيوتهم، مشددة على ضرورة "سيطرتنا على الوضع".

وقال المركز الإعلامي لكتيبة "الحركة 36" في بيان نشر في "فيسبوك" إن الشباب، ويقصد المقاتلين التابعين للوفاق، "تأكلهم الشمس والرمال والأوساح في كل يوم، وخاصة في ظروف وباء كورونا".

وشددت الكتيبة على ضرورة التكاتف وعدم التفريط في الجبهة، مشيرة إلى أن أكبر المتضررين من مثل هذا الاحتمال "هي مصراتة"، المدينة التي ينتمي إليها أغلب افراد الكتيبة.

المصدر: RT