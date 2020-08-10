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آمر غرفة عمليات سرت الجفرة في حكومة الوفاق الوطني: جاهزون لصد أي هجوم لقوات حفتر

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آمر غرفة عمليات سرت الجفرة في حكومة الوفاق الوطني: جاهزون لصد أي هجوم لقوات حفتر
AFP
ليبيا - أرشيف
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أعلن آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت الجفرة، العميد إبراهيم بيت المال، أن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية جاهزة لصد أي هجوم لقوات حفتر.

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وقال القائد الميداني التابع لحكومة الوفاق في تصريح تلفزيوني إنهم يحترمون حالة وقف إطلاق النار، لكنهم جاهزون في الوقت نفسه لأي هجوم.

وشدد آمر غرفة عمليات سرت الجفرة على أن "قوات الوفاق تحافظ على تمركزاتها، وهي جاهزة لصد أي هجوم"، مشيرا إلى أن تعزيزات تصل إلى قواته باستمرار.

ولفت العميد إبراهيم بيت المال إلى أنهم يواصلون رصد تحركات قوات حفتر، علاوة على الإمدادات التي قال إنها  ترسل يوميا بالطائرات إلى مطار القرضابية بسرت.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

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