ليبيا.. السفير الأمريكي لدى ليبيا يلتقي عقيلة صالح في القاهرة

اجتمع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة دعوة واشنطن إلى تنفيذ حل منزوع السلاح في سرت والجفرة.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن السفير نورلاند سافر اليوم إلى القاهرة، عقب المناقشات الأخيرة حول ليبيا بين الرئيس ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك بين وزير الخارجية مايك بومبيو ونظيره المصري سامح شكري.

وأضافت أن الزيارة إلى القاهرة من أجل التشاور مع كبار المسؤولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.

ورحب نورلاند بالزخم الناتج عن "إعلان القاهرة" في 6 يونيو، وشدد على دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلون بروح المسؤولية والساعين إلى حل سلمي للصراع من شأنه أن يعيد ليبيا سيادتها ويعزز الإصلاحات الاقتصادية ويمنع المزيد من التصعيد الخارجي.

وأفادت السفارة بأن الدبلوماسي الأمريكي التقى برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للاطلاع على جهود مجلس النواب للترويج لحل منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.

وأعرب السفير نورلاند عن دعمه لتطلعات رئيس مجلس النواب وتطلعات جميع العناصر الليبية المسؤولة، لحل ليبي لإنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي.

المصدر: السفارة الأمريكية في ليبيا