قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قصف سلاح الجو الإسرائيلي في ساعات متأخرة من اليوم الأحد موقعا تابعا لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن طائرة حربية تابعة له استهدفت موقع رصد لـ"حماس" في شمال غزة، بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة عبر حدود القطاع في وقت سابق من اليوم.

Terrorists in #Gaza launched explosive balloons into #Israel throughout the day.



In response, our aircraft just struck a Hamas observation post in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) August 9, 2020

وأكدت قناة "الأقصى" الفلسطينية قصف الطيران الإسرائيلي نقطة رصد تابعة لـ"حماس" شمالي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

من جانبها، ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن الموقع المستهدف يقع في بلدة بيت لاهيا، مشيرة إلى أن الهجوم ألحق أضرارا مادية في المكان دون ورود تقارير عن إصابات بشرية.

المصدر: RT + وكالات