موريتانيا.. الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة (أسماء)

أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية أداما بوكار سوكو، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، عن التشكيلة الجديدة للحكومة.

وقال أداما بوكار سوكو إنه تقرر اتباع آلية جديدة لإعلان الحكومة حرصا من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على تكريس مبدأ وضع المعلومة في متناول الرأي العام مباشرة من مصادرِها الرسمية، وفي الوقت المناسب، وانفتاحا على الصحافة العمومية والخصوصية والدولية، وتيسيرا لنفاذها إلى مصادر الأخبار.

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وأضاف أن المبدأ الموجه لتشكيل الحكومة الجديدة يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق اللجنة البرلمانية، مشيرا إلى أن بعض أعضاء الحكومة المستقيلة وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق.

وتابع قائلا: "مع التمسك والإيمان الراسخ بمبدأ أصالة البراءة حتى تثبت الإدانة، فإنه من المناسب، تمكين من ذكرهم التقرير من التفرغ لإثبات براءتهم ولذلك كانوا من ضمن من شملهم التغيير".

وأكد أن رئيس الجمهورية لن يتردد في الاستفادة، من جديد، من تجارب وخبرات كل من تثبت براءته.

وحسب مرسوم صادر الرئاسة في نواكشوط فقد تم تشكيل الحكومية الجديدة على النحو التالي:

- محمد ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، وزيرا للعدل

- إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

- حنن ولد سيدي، وزيرا للدفاع الوطني

- محمد سالم ولد مرزوك، وزيرا للداخلية واللامركزية

- عثمان مامودو كان، وزيرا للاقتصاد والقطاعات الإنتاجية

- محمد الأمين الذهبي، وزيرا للمالية

- الداه ولد سيد ولد اعمر طالب، وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

- محمد ما العينين اييه، وزير التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح

- عبد السلام ولد محمد صالح، وزيرا للبترول والمعادن والطاقة

- كمارا سالم محمد، وزيرا للوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة

- نذيرو ولد حامد، وزيرا للصحة

- عبد العزيز ولد داهي، وزيرا للصيد والاقتصاد البحري

- الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة

- خديجة بنت بوكه، وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

- أدي ولد الزين، وزيرا للتنمية الريفية

- محمدو ولد امحيميد، وزيرا للتجهيز والنقل

- سيد أحمد ولد محمد، وزيرا للمياه والصرف الصحي

- سيدي ولد سالم، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة

- لمرابط ولد بناهي، وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان

- الطالب ولد سيد أحمد، وزيرا للتشغيل والشباب والرياضة

- الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة

- مريم بكاي، وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة

- أحمدو تيجان اتيام، وزيرا أمينا عاما للحكومة

المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية