إيران تنوي المشاركة في إعادة إعمار بيروت

أكد السفير الإيراني في لبنان، محمد جلال فيروزنيا، بأنه ستكون هنالك مشاركة فعالة من إيران في إعادة إعمار بيروت.

وقام السفير الإيراني بزيارة تفقدية للمستشفى الميداني الإيراني وقال في تصريح مقتضب إن "إيران مستعدة للمساعدة، وستكون لها مشاركة فعالة في عملية إعادة إعمار بيروت، بعد الإنفجار الكارثي".

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ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها، وأسفر عن الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين.

المصدر: العهد