 
مباشر

إيران تنوي المشاركة في إعادة إعمار بيروت

أخبار العالم العربي

إيران تنوي المشاركة في إعادة إعمار بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohnz

أكد السفير الإيراني في لبنان، محمد جلال فيروزنيا، بأنه ستكون هنالك مشاركة فعالة من إيران في إعادة إعمار بيروت.

وقام السفير الإيراني بزيارة تفقدية للمستشفى الميداني الإيراني وقال في تصريح مقتضب إن "إيران مستعدة للمساعدة، وستكون لها مشاركة فعالة في عملية إعادة إعمار بيروت، بعد الإنفجار الكارثي".

إقرأ المزيد
محافظ بيروت: خسائر انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار
محافظ بيروت: خسائر انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها، وأسفر عن الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين.

المصدر: العهد 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا