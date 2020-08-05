محافظ بيروت: خسائر انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار

قال محافظ بيروت في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

وأوضح محافظ بيروت أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

وقال أيضا إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وأن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.

وهز انفجار العاصمة بيروت أمس الثلاثاء ترددت أصداؤه في الدول المجاورة.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، وفرضت الحكومة حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه أكثر من 135 قتيلا و5 آلاف جريح.

المصدر: رويترز