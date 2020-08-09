الولايات المتحدة مستعدة لدعم تونس في كافة المجالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي للرئيس التونسي، قيس سعيد، استعداد بلاده لتقديم مزيد من الدعم إلى تونس في كافة المجالات.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن بومبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع سعيد، أمس السبت، وبحث الطرفان خلاله عددا من القضايا الدولية والإقليمية، و"العلاقات المتينة" بين البلدين.

كما أكد الطرفان على "ضرورة فتح أفق جديدة لمزيد من تطوير هذه العلاقات في إطار مقاربة جديدة للعلاقات الدولية".

المصدر: تونس أفريقيا للأنباء