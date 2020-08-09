استهداف رتل عسكري لـ"قسد" في ريف الحسكة بسوريا

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم الأحد، باستهداف رتل لقوات سوريا الديمقراطية في ريف الحسكة، كان متجها نحو دير الزور، ما أدى إلى تدمير آلياته العسكرية.

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ونقلت القناة الحكومية عن مصادر أهلية قولها إنه "تم استهداف رتل لـ مليشيا قسد في منطقة الشدادي في ريف الحسكة، كان متجها إلى حقل العمر النفطي".

وبينما لم تذكر القناة الجهة التي استهدفت رتل "قسد"، لفتت إلى أن الاستهداف أدى إلى تدمير 3 سيارات عسكرية وشاحنة لنقل المعدات العسكرية.

وحقل "العمر" النفطي، يعد أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجا، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات على بعد حوالي 10 كم شرق مدينة الميادين في محافظة دير الزور.

وكانت وكالة "سانا" قالت قبل أيام إن عناصر"قسد" نفذت حملة مداهمات واختطفت عددا من المدنيين في مدينة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وذلك بعد مظاهرات احتجاجية مطالبة برحيلهم.

المصدر: الإخبارية السورية