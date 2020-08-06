"سانا": "قسد" تختطف عددا من المدنيين بريف دير الزور وتحرق منازل

قالت وكالة "سانا" إن عناصر"قسد" نفذت حملة مداهمات واختطفت عددا من المدنيين في مدينة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وذلك بعد مظاهرات احتجاجية مطالبة برحيلهم.

وبحسب الوكالة نقلا عن مصادر أهلية، داهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منازل المواطنين في مدينة الشحيل واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، كما نشرت عدة حواجز داخل المدينة وذلك في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات التي تشهدها قرى وبلدات عديدة من ريف دير الزور والمطالبة بطرد عناصر "قسد" والقوات الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن "قسد" أقدمت على إحراق عدد من منازل المواطنين في مدينة الشحيل.

وفرضت "قسد" خلال اليومين الماضيين حصارا على بلدات الشحيل والبصيرة والحوايج وذيبان بريف دير الزور، واستقدمت أرتالا عسكرية إلى مدينة الشحيل مع فرض حظر تجوال واختطاف مدنيين ومنع الأهالي من الدخول والخروج.

المصدر: سانا