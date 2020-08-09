صورة مؤثرة لن ينساها اللبنانيون.. التقطت قبل لحظات من انفجار بيروت

كشفت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن بطولة 3 رجال سارعوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الكارثة التي أتت على مرفأ بيروت وأودت بحياة أكثر من 150 شخصا، وخلفت نحو 5000 إصابة.

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وأظهرت الصورة، التي تم التقاطها قبل الكارثة بنحو 12 دقيقة، رجال الإطفاء نجيب حتي، ومثال حوا، وجو نون، أثناء محاولتهم اليائسة فتح باب المستودع رقم 12، والذي كان يحوي 2750 طنا من نترات الأمونيوم، لمنع ألسنة اللهب من الامتداد إلى تلك المادة، وتحويل بيروت إلى جحيم متقد.

وكان الرجال الثلاثة من أوائل الملبين لنداء الواجب، عندما شبت النيران في مرفأ بيروت، فسارع فريقهم المكون من 10 أفراد إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران.

إلا أنه لم يدر في خلدهم أن تلك الدقائق ستكون الأخيرة لهم، حيث تعد الصورة الأكثر رعبا وإيلاما في عام 2020.

المصدر: وكالات