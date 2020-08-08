شاهد.. امرأة تنجب مولودها لحظة انفجار مرفأ بيروت

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر لحظة تصوير عملية ولادة رضيع لحظة انفجار مرفأ بيروت.

ووقع الانفجار عندما صور صاحب الفيديو إدموند خنايصر دخول زوجته إيمانويل إلى غرقة الولادة في مستشفى سانت جورج في بيروت. ويظهر الفيديو أن الانفجار وقع في بداية عملية الولادة وتسبب بقطع التيار الكهربائي وكسر زجاج النوافذ وأثار رعبا وذعرا بين الموجودين في الغرفة، إلا أن الفريق الطبي تمكن من إكمال عمله بنجاح.

واستخدم الأطباء الأضواء اليدوية لمواصلة العملية وأنجبت زوجة إدموند رضيعا في صحة جيدة.

المصدر: وكالات