الحريري ينفي تصريحات منسوبة إليه حول "فساد" شحنة المساعدات المصرية

نفى رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، تصريحات نسبت إليه تتحدث عن انتهاء صلاحية مساعدات قدمتها مصر للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 158 قتيلا.

وقال المكتب الإعلامي التابع للحريري على صفحته في "تويتر" يوم السبت: "أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة، تعمد لنشر أخبار كاذبة تتعلق بالرئيس سعد الحريري، وآخرها فبركة كلام عن المساعدات المقدمة من جمهورية مصر".

ونفى المكتب الإعلامي جملة وتفصيلا هذه الأخبار المفبركة، وأفاد بأنه يضعها في خانة الحملات المشبوهة التي تهدف للإساءة لعلاقات الرئيس الحريري العربية والدولية.

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد رفيق الحريري ما يلي:

يعمد منذ فترة أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالرئيس #سعد_الحريري، وآخرها فبركة كلام عن المساعدات المقدمة من جمهورية #مصر العربية. (١/٢) — Saad Hariri (@saadhariri) August 8, 2020

وجدد المكتب "شكر الرئيس الحريري وتيار المستقبل للدعم الذي تقدمه القيادة المصرية للبنان، الذي لم تتأخر عن مؤازرتها في أصعب الظروف، شأن سائر الدول العربية ودول الخليج العربي، خصوصا التي هبت لمساعدة لبنان ونصرة بيروت في نكبتها".

ينفي المكتب الإعلامي للرئيس #سعد_الحريري جملة وتفصيلاً هذه الأخبار المفبركة، ويضعها في خانة الحملات المشبوهة التي تهدف للإساءة لعلاقات الرئيس الحريري العربية والدولية. (٢/٢) — Saad Hariri (@saadhariri) August 8, 2020

وكانت مواقع إلكترونية قد نقلت على لسان رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، تصريحات مزعومة، تقول إن المساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها مصر للبنان منتهية الصلاحية، وهو ما استدعى المكتب الإعلامي التابع للحريري نفي هذه المزاعم.

المصدر: RT