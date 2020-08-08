لبنان.. قوى الأمن تعلن مقتل مجند وإصابة أكثر من 70 آخرين خلال اشتباكات في بيروت

أعلنت قوات الأمن اللبنانية اليوم الأحد، عن مقتل مجند وإصابة أكثر من 70 عنصر أمني خلال مظاهرات شهدتها العاصمة بيروت مساء السبت، على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ المدينة يوم الثلاثاء.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، "خلال مهمة حفظ الأمن والنظام التي نفذتها قوى الأمن الداخلي تزامنا مع التظاهرة التي نظمت يوم السبت في وسط بيروت والتي تخللتها أعمال شغب، سقط لقوى الأمن الداخلي شهيد الواجب الرقيب الأول توفيق الدويهي، وأصيب ما يفوق عن 70 عنصرا من عناصرها".

وأضافت المديرية العامة أنه قد تم توقيف 20 شخصا ضبط بحوزة أحدهم مخدرات، مشيرة إلى أنه تبين إثر نتيجة إجراء الفحوصات أن 13 منهم من المتعاطين.

وكانت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد نفت مساء​ السبت، ما تم تداوله عن أن القتيل في قوى الأمن قد سقط نتيجة إصابته بالرصاص.

وجاء النفي عبر الحساب الرسمي لقوى الأمن اللبنانية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

لا صحة لما يتم تداوله عن أن الشهيد في #قوى_الأمن قد سقط نتيجة إصابته بالرصاص. pic.twitter.com/3koMqRQgk5 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 8, 2020

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مرفأ بيروت إلى 158 شخصاً، وأكثر من 6 آلاف جريح، بالإضافة إلى نحو 21 شخصا في عداد المفقودين.

المصدر: RT