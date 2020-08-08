بدء الصمت الانتخابي في مصر

أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، عن انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة معا، في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وقال لاشين إنه اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، بدأت فترة الصمت الانتخابي الدعائي، الذي يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية للمرشحين.

وأضاف أن الهيئة الوطنية وقفت على مسافة واحدة من المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة، منذ إعلان بدء الدعاية الانتخابية لهم في 26 يوليو الماضي، بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وكان الجميع متساويا في مدة الدعاية الانتخابية، وسمحت الهيئة لهم بممارسة كافة أنواع الدعاية، من تعليق الملصقات واللافتات واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المسموح بها، واستخدام وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لعرض البرامج الانتخابية، وفقا لما كفله الدستور والقانون من حقوق لهم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الخاصة بالدعاية الانتخابية، حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

واستنفد المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ مدة الخمسة عشر يوما التي حددتها الهيئة الوطنية للمرشحين حتى يمارسوا دعاياتهم.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين لتحمل المسؤولية والتوقف عن ممارسة أي نشاط أو شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، ومنح الناخبين خلال فترة الصمت الدعائي برهة التفكير والتدبر واختيار من يصلح لتمثيل دوائرهم الانتخابية في مجلس الشيوخ.

المصدر: المصري اليوم