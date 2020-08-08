هجوم شرس على شمس "لإساءتها للبنانيين" بسبب الجسمي.. وهكذا ردت على منتقديها! (فيديو)

أثارت الفنانة الكويتية، شمس، جدلا وغضبا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمتها وسائل إعلام لبنانية بالإساءة للشعب اللبناني، خلال دفاعها عن الفنان الإماراتي، ​حسين الجسمي​.

وانتشر فيديو لشمس وهي تدافع عن الجسمي، بعد حملة تنمر عليه في مواقع التواصل الإجتماعي، بإعتباره "نحس" على كل دولة يغني لها، على حد تعبير منتقديه، حيث غنى للبنان قبل يوم من حادث انفجار مرفأ بيروت.

وقالت شمس في فيديو متداول، موجهة كلامها لكل من شارك في هذه الحملة ضد الجسمي: "أنت فاشل جبان مو قادر تطرد الحكومة المغتصبة لعرضك، وجاي تتنمر على حسين الجسمي".

وأضافت: "أنت رامي همك على حسين الجسمي يا فشلة"، وأثار الفيديو موجة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي، واعتبر العديد أنها وجهت كلامها للبنانيين في فترة حرجة تمر بها البلاد.

شمس الكويتيه للناس اللي تتنمر على حسين الجسمي اوك دافعي عن حسين هذا حقك بس شيلي فلتر العجوز اللي حاطته عشان نعيش جو اكثر معك ومع شطارتك بالشتم والطلاقه بالكلام pic.twitter.com/OFTQGFxTw2 — ﺷـﺪں. (@4SHDN) August 6, 2020

وأثار فيديو الفنانة الكويتية غضبا كبيرا، حيث رأى نشطاء أنها توجهت بالكلام للبنانيين، لتسارع شمس بالرد عبد فيديو جديد عبر صفحتها في "إنستغرام".

وقالت في تغريدتها الجديدة: "إلى كل الفاشلين من أمة العرب اللي اتنمروا على حسين الجسمي، أنا حابة أعيد تأكيدي لتغريدتي، أنا شمس مو جبانة لما أعني شعب أو أعني ناس راح هقولها".

وتابعت: "وما في إنسان في الدنيا كلها عنده عقل أو وعي أو يفهم وعنده إدارة مخ يعمم.. أنا كتبت في تغريدتي الفاشلين اللي لو صار عندهم مصيبة أو كارثة ضد الطبيعة أو حرب أو زعمائهم اغتصبوا حياتهم سواء كانوا خليجيين زي اللي تنمروا على الجسمي خليجيين وعرب من كل مكان".

وذكرت: "أنا قصدت في تغريدتي أي إنسان يتنمر على الجسمي أو يرمي فشله على حسين الجسمي، هذا إنسان حقير وفاشل.. ولم أقصد الشعب اللبناني، لأنه في مصيبة، وأنا مساندته في مصيبته أول واحدة، وأنا كنت في لبنان ولسه طالعة من لبنان".

وتابعت: "من غير المنطقي والمعقول إني أقصد شعب لبنان في الأزمة اللي هو فيها اللي أنا أساسا طالعة وكاسبة عداوة زعمائهم، أنا كل الوقت ضد زعمائهم حتى يوم الدين.. سنة وشيعة ودروز ومسيحيين، كل زعماء لبنان ما يسوون ريشة، ما أحترمهم.. وسكوت اللبنانيين عن وجود هؤلاء زعماء قذرين زي كده سكوت معيب صراحة سكوت مشين تمام، فمش من المنطقي إن لبنان بالنكبة اللي هو فيها قنبلة ذرية مفجورة عندهم وراحوا ضحايا وأموات وأنا أطلع أقول لا تتنمرون على حسين الجسمي، أنا أقصدكم لأ".

لبنان يعاني من زنا المحارم لان كل زعمائه اغتصبوه !!! عار عليكم يالبنانيين لو خليتوا ناقصين الشرف والحرامية والمرتزقة يضلون حاكمينكم ويغتصبون بلدكم !! شاغلينكم بالطائفية والوضع الاقتصادي !! #جاهدوا لطردهم كلهم ماعندكم شي تخسروه #انفجار_المرفأ#انفجار_بيروت — SHAMS 🌕 (@shamsofficial) August 5, 2020

وفي وقت سابق، كتبت الفنانة الكويتية​ سلسلة تغريدات على حسابها في موقع "تويتر"، قالت فيها: "لبنان يعاني من زنا المحارم لأن كل زعمائه اغتصبوه!!! عار عليكم ياللبنانيين لو خليتوا ناقصين الشرف والحرامية والمرتزقة يضلون حاكمينكم ويغتصبون بلدكم !! شاغلينكم بالطائفية والوضع الاقتصادي !! جاهدوا لطردهم كلهم ماعندكم شي تخسروه".

وأضافت: "ينتخبون فاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية ويمشونهم مشي الخرفان!! ويتحكمون فيهم، وإذا جتهم مصيبة تنمروا على الفنان المحترم حسين الجسمي، والله عيب وحرام وقلة ذوق، والنتيجة هو متوفق وثري ومبسوط، والي يتنمرون عليه فاشلين وحاكمهم زعيم مغتصب كرامتهم".

ينتخبون فاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية ويمشونهم مشي الخرفان!! ويتحكمون فيهم واذا جتهم مصيبة تنمروا على الفنان المحترم #حسين_الجسمي والله عيب وحرام وقلة ذوق والنتيجة هو متوفق وثري ومبسوط والي يتنمرون عليه فاشلين وحاكمهم زعيم مغتصب كرامتهم !! — SHAMS 🌕 (@shamsofficial) August 5, 2020

المصدر: RT