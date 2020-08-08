مقتل شخص وجرح 3 نتيجة انهيار مبنى سكني في مصر (صور+ فيديو)

قُتل شخص، وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، نتيجة انهيار مبنى سكني في مدينة المنصورة، مركز محافظة الدقهلية المصرية.

وأعلن، أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت، أن المنزل المنهار يقع في شارع منتصر بجوار مستشفي العام القديم، بنطاق حي غرب المنصورة، وهو مكون من 4 طوابق.

وكلف محافظ الدقهلية نائبه هيثم الشيخ، بالانتقال إلى موقع الانهيار لمتابعة الموقف، بحضور اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، واللواء عبدالقادر النوري، السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور، السكرتير العام المساعد.

كما أمر المحافظ بالتنسيق مع حي غرب المنصورة وشرطة النجدة والحماية المدنية، لإنشاء كردون أمني حول العقار وإخلاء محيطه من المواطنين.

ووجه مختار بتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب انهيار هذا العقار، ومعاينة الحالة الإنشائية لباقي العقارات في المنطقة.

ويعتبر هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال اليومين الماضيين، إذ انهار مبنى، الخميس الماضي، في منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شمالي مصر، أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص.

المصدر: RT