وصول نائب الرئيس التركي على رأس وفد رفيع المستوى إلى بيروت

أفاد مراسلنا في لبنان، بوصول نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي وعدد من الوزراء إلى بيروت، عقب انفجار هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأسفر عن سقوط أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.

وبحسب وكالة "الأناضول" فإن نائب الرئيس التركي، يعتزم لقاء كبار المسؤولين ولتعبير عن تضامن أنقرة عقب حادث انفجار مرفأ بيروت.

ومن المقرر أن يلتقي أوقطاي خلال الزيارة كلا من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب.

ويرافق أوقطاي في الزيارة، وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

يتبع..