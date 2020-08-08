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16 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا منها حالة وفاة في مناطق شمال وشرق سوريا

أخبار العالم العربي

16 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا منها حالة وفاة في مناطق شمال وشرق سوريا
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أعلنت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا اليوم السبت تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، في مناطق سيطرتها، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة أن الحالات تتوزع على الشكل التالي:11 حالة في الحسكة، 3 حالات في القامشلي، حالة واحدة في ديرالزور، حالة واحدة في عين العرب (كوباني).

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وأوضح مصطفى أن هناك حالة وفاة واحدة من ضمن حالات الإصابة الموجودة في الحسكة، وهي لرجل في الثالثة والثمانين من العمر.

وترتفع حصيلة الإصابات بكوفيد 19 ، بعد إكتشاف هذه الحالات إلى 82 حالة، منها أربع حالات وفاة.

16 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا منها حالة وفاة في مناطق شمال وشرق سوريا

المصدر: وكالات 

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