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برلماني لبناني ينسحب من التكتل الموالي للرئيس عون

أخبار العالم العربي

برلماني لبناني ينسحب من التكتل الموالي للرئيس عون
AFP ANWAR AMRO
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أعلن عضو البرلمان اللبناني ميشال ضاهر عن انسحابه من تكتل "لبنان القوي" الموالي للرئيس ميشال عون.

وكتب ضاهر على "تويتر": "أمام هذه الكارثة الإنسانية وانسجاما مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي".

وأضاف ضاهر: "أمد يدي لكل النواب المستقلين لنتعاون جميعا في موقف واحد بعيدا عن الاصطفافات والحسابات الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن، على أن تليها الاستقالة من مجلس النواب إذا فشلنا في التغيير".

الجدير بالذكر ان هذه ثالث حالة انسحاب من تكتل "لبنان القوي"، إذ سبق أن قام بهذه الخطوة كل من النائبين شامل روكز، وهو زوج ابنة الرئيس اللبناني، ونعمت افرام.

المصدر: سبوتنيك

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