"تغيروا لنغير".. فضائية لبنانية تعلن توقفها عن بث الخطابات الرسمية وتوجه رسالة للمسؤولين (فيديو)

قررت المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال (LBCI)، اعتبارا من يوم الجمعة وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات والدردشات والبيانات.

وكان من المفترض أن تنقل "LBCI" مباشرة على الساعة الرابعة من يوم الجمعة الحديث بين الرئيس اللبناني عماد ميشال عون والصحفيين بمقر الرئاسة بقصر بعبدا، وأن تنقل في الخامسة والنصف كلمة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

وقالت القناة في بيان مسجل "ولأن ما بعد 4 آب ليس كما قبل.. لأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله.. لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لِما وصلنا إليه.. لأنه بعد 4 آب المطلوب "فعل وليس حكي".. إنجازات وليست خطابات.. أعمال وليست أقوال".

وأضافت "لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم: تَغيِّروا لنٌغيِّر.. دعوا انجازاتكم تتحدث عنكم.. ولا تُلهوا الناس في الحكي..".

واختتمت القناة قائلة: "فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر.. هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم.. الأولوية لهنَّ وليست لكم".

المصدر: "LBCI"