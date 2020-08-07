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حريق ضخم بجبل مشغرة في لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

حريق ضخم بجبل مشغرة في لبنان (فيديو)
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قالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام في لبنان، إن حريقا هائلا شب مساء يوم الجمعة في جبل مشغرة.

وأضافت أن عناصر الجيش والدفاع المدني والأهالي سارعوا إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة.

وأفادت بأن دائرة النيران اتسعت بسبب الرياح، مشيرة إلى أن ألسنة اللهب طالت العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمر.

وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة بالتدخل، مطالبين قيادة الجيش بإرسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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