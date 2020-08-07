السعودية.. إصابة أمير من الأسرة الحاكمة بفيروس كورونا المستجد

أعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود، يوم الخميس، إصابة الأمير الوليد بن بدر بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد19".

وكتب الأمير سطام بن خالد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، اللهمّ إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصّحة والعافية".

أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود وذلك بعد إصابته بفيروس #كورونا ، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية@Waleed_binBaderpic.twitter.com/ATwQxhDvPZ — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) August 6, 2020

كما أكد الحساب الرسمي للملك السعودي الراحل، سعود بن عبد العزيز، إصابة الحفيد بدر بفيروس كورونا، وكتب المشرفون على الحساب في إحدى التغريدات: "اللهم إشف وعافي الأمير وليد بن بدر بن سعود … واحفظه يارب".

اللهم إشفي وعافي الأمير وليد بن بدر بن سعود ... وإحفظه يارب . https://t.co/WKFFGlorOd — الملك سعود (@kingsaud) August 6, 2020

وذكرت صحيفة "أخبار 24" السعودية، أن إصابة الأمير الوليد بن بدر، استدعت دخوله المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 285793 إصابة.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بمتابعة كورونا في السعودية، إلى إنه "تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة وفاة، منذ بداية تفشي الوباء في المملكة".

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 248948 شخصا.

وكشفت الوزارة، أن "عدد الحالات النشطة بلغ 33752، والحالات الحرجة 1892 حالة.

وتشير الأرقام المعلنة اليوم، إلى أن المنحنى الوبائي في البلاد سجل صعودا، بعد أن كان طيلة الفترة الماضية، يسجل انخفاضا مضطردا، حيث أعلن عن تسجيل 1402 إصابة بالوباء أمس الخميس، مقابل 1389 إصابة الأربعاء و1342 إصابة الثلاثاء، و1258 إصابة الاثنين.

ومن جهة الوفيات، شهدت انخفاضا نسبيا في الأيام الأخيرة، حيث أعلن أمس الخميس عن تسجيل 35 وفاة، و36 وفاة الأربعاء.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية