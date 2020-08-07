بيروت: لا صحة للأخبار عن رفض لبنان مساعدات طبية

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم الجمعة، أنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن رفض بيروت مساعدات طبية آتية من الخارج.

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وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، بيانا قالت فيه إنه "عطفا على الأخبار المتداولة حول رفض لبنان مساعدات طبية وعرقلة وصول طواقمها إلى بيروت، يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن تؤكد تقديرها العالي لموجة التضامن العارمة التي عبرت عنها الدول الشقيقة والصديقة، من خلال ما سارعت إلى إرساله من مساعدات إنسانية في المجالات الطبية والمادية والعينية، وهي إذ تنفي كل الاشاعات المتداولة أعلاه تجدد ترحيبها وتثمينها بكل المساعدات الضرورية على أن يتم التنسيق المناسب مع الجهات اللبنانية المختصة، تأمينا للحصول على الاحتياجات الملحة منها وفقا للأولويات المطلوبة".

وكان رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، فند الادعاءات عن رفض حكومته تلقي مساعدات من بعض الدول بعد الانفجار المدمر الذي هز مؤخرا مرفأ العاصمة بيروت.

ووصف المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان أصدره أمس هذه الادعاءات بأنها "شائعات تروجها بعض الجهات" في محاولة جديدة للإضرار بلبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام