العراق.. محافظة النجف تعتذر عن استقبال الزائرين بـ"عيد الغدير"

اعتذرت مدينة النجف العراقية، اليوم الجمعة، عن استقبال الزائرين بمناسبة "عيد الغدير"، وقالت إنها ستفتتح أكبر المتنزهات في حي الفرات بالمدينة، للأسر مجانا، ابتهاجا بهذه المناسبة.

وقال المحافظ لؤي الياسري: "وجهنا البلدية والبلديات بنشر الزينة ومعالم الفرح في عموم المحافظة، بما في ذلك المدينة القديمة والمركز والأقضية والنواحي، ابتهاجا بعيد الغدير".

وأضاف، أن "النجف تعتذر عن استقبال الزائرين من جميع المحافظات بمناسبة عيد الغدير الأغر"، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن المحافظة "ستفتتح هذه الليلة أكبر المتنزهات في حي الفرات للعوائل النجفية مجانا".

من جهتها، اعتذرت "العتبة العلوية" الأحد الماضي، عن إقامة "مهرجان عيد الغدير التاسع"، هذا العام بسبب جائحة كورونا.

المصدر: "السومرية نيوز"