وثائق: الجميع كان يعلم بنترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت

أفادت شبكة "CNN" نقلا عن وثائق حصلت عليها، بأن وزارتي النقل والعدل اللبنانيتين، ووزارات أخرى في البلاد، أبلغت عن التخزين الطويل الأمد لشحنة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.

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وذُكر أن تلك الوثائق تتعلق بمراسلات بالبريد الإلكتروني وسجلات المحكمة، علاوة على البيان الذي أصدره يوم الأربعاء، مكتب المحاماة اللبنانية "بارودي وشركاؤه"، والذي يمثل مصالح طاقم السفينة روسوس، التي نقلت نترات الأمونيوم إلى بيروت.

وقال المحامون إنهم أرسلوا في يوليو 2014 رسائل إلى إدارة الميناء ووزارة النقل اللبنانية "تحذرهم من خطورة المادة الموجودة على متن السفينة".

ووفق الشبكة الإخبارية الأمريكية، فقد تلقى مكتب المحاماة في نفس الشهر رسالة من مدير عام النقل البري والبحري تفيد بأنه أرسل طلبا رسميا إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة "لتفادي غرق السفينة، والتأثيرات الضارة لشحنتها على الميناء".

وجاء في بيان مكتب المحاماة قوله: "أخبرنا (المدير العام) أنه بعث برسالة إلى قيادة القوات البحرية لكي يتخذوا الخطوات اللازمة لإصلاح السفينة ومنعها من الغرق".

وذكرت شبكة "CNN" أنها توجهت إلى وزارتي العدل والنقل اللبنانية بطلب للتعليق، وكذلك إلى إدارة الميناء، لكنها لم تتلق أي رد.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، في تصريح تلفزيوني أنه ينوي الاستقالة إذا لم يكشف التحقيق في ملابسات حادث الانفجار ببيروت عن المذنبين.

المصدر: تاس