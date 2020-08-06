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الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة قطار الحرمين في السعودية (صور + فيديو)

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الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة قطار الحرمين في السعودية (صور + فيديو)
RT @haramainrailway
الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة قطار الحرمين في السعودية
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سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة على حريق شب داخل سور محطة قطار الحرمين بحي السليمانية والذي شهد مطلع الأسبوع البدء في عمليات الترميم عقب الحريق الذي شهده الموقع ذاته منذ 11 شهرا.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في عدد من البركسات تستخدم كمكاتب إدارية في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية دون تسجيل إصابات.

وصرح المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، بأن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغا في تمام الساعة 19:27 من مساء يوم الخميس عن وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين.

وأضاف القرني "فور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق والسلالم والمعدات المساندة لموقع الحادص، وبوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية".

وأكد الدفاع المدني السعودي أن مكان الحريق كان خاليا من الموظفين.

المصدر: الدفاع المدني + "عكاظ"

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