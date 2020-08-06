الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة قطار الحرمين في السعودية (صور + فيديو)

سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة على حريق شب داخل سور محطة قطار الحرمين بحي السليمانية والذي شهد مطلع الأسبوع البدء في عمليات الترميم عقب الحريق الذي شهده الموقع ذاته منذ 11 شهرا.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في عدد من البركسات تستخدم كمكاتب إدارية في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية دون تسجيل إصابات.

وصرح المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، بأن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغا في تمام الساعة 19:27 من مساء يوم الخميس عن وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين.

وأضاف القرني "فور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق والسلالم والمعدات المساندة لموقع الحادص، وبوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية".

وأكد الدفاع المدني السعودي أن مكان الحريق كان خاليا من الموظفين.

الدفاع المدني بمحافظة #جدة يباشر حريق في عدد من البركسات بجوار محطة قطار الحرمين دون إصابات pic.twitter.com/ZYhYOKZsom — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 6, 2020

يباشر الآن مدني #جدة حريقا اندلع في عدد من البركسات متخذة كمكاتب ادارية بمساحة (٢٠*٦٠) في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية دون تسجيل إصابات حتى الآن. pic.twitter.com/kdrUdJ6oAA — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 6, 2020

God bless our beautiful city, it’s the second time in 8months! this station got a really bad luck.. let’s keep it in our prayers🙏🏼 #Jeddah#burning#حريق_في_محطة_القطار#قطار_الحرمينpic.twitter.com/jEHyMEvHcW — Phoeñix🐉 | 🎓 𝙃𝙊𝙇𝙊 | 𝔽𝔽𝔽-𝟚𝟛 ℜ𝟺𝟽 (@_il69li_) August 6, 2020

للمرة الثانية : حريق في محطة قطار جدة حي النسيم 🚉 #حريق_في_محطة_القطار#قطار_الحرمينpic.twitter.com/wANHJoikrk — waseem tayeb (@semo_91) August 6, 2020

عاجل: حريق محطة قطار الحرمين بجده 🤦🏻‍♂️للمره الثانيه #مكه_الانpic.twitter.com/AHlKcwww3j — F A H D (@fahd89029114) August 6, 2020

المصدر: الدفاع المدني + "عكاظ"