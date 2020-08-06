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مصر.. حظر الدخول إلى البلاد دون الحصول على تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. حظر الدخول إلى البلاد دون الحصول على تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا
Facebook@EgyptianCabinet
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
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قرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حظر دخول جميع القادمين إلى مصر، سواء "برا، أو بحرا، أو جوا" دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجرائه تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا.

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ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 1567 لسنة 2020، الذي استثنى من هذا القرار السياح العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات "شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم".

ويحظر القرار على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات مصر، دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد "بنتيجة سلبي" قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

اصر حاتم

المصدر: RT

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