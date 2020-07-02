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مصر تستقبل سياحا من سويسرا وبيلاروس في شرم الشيخ والغردقة لأول مرة منذ أزمة كورونا

مال وأعمال

مصر تستقبل سياحا من سويسرا وبيلاروس في شرم الشيخ والغردقة لأول مرة منذ أزمة كورونا
Reuters
شرم الشيخ
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استقبلت منتجعات شرم الشيخ والغردقة في مصر عشرات السياح اليوم الخميس على متن طائرتين من سويسرا وبيلاروس، تقلان 313 سائحا.

مصر تستقبل سياحا من سويسرا وبيلاروس في شرم الشيخ والغردقة لأول مرة منذ أزمة كورونا
RT
السياح
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وسبق أن استقبلت الغردقة وشرم الشيخ أمس الأربعاء رحلة سياحية من أوكرانيا.

واستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم رحلة طيران قادمة من زيورخ بسويسرا على متنها 141 سائحا، وكان في استقبالهم رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أحمد يوسف، وقام مكتب الهيئة بالغردقة بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على الركاب، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السياح.

مصر تستقبل سياحا من سويسرا وبيلاروس في شرم الشيخ والغردقة لأول مرة منذ أزمة كورونا
RT

واستقبلت شرم الشيخ أول رحلة طيران من بيلاروس منذ توقف الرحلات الجوية، والتي كانت تمثل نسبة كبرى من الاشغالات خلف السوقين الأوكراني والإنجليزي، فيما تستقبل المدينة أول رحلة من إيطاليا 17 يوليو الجاري، ويعود السوق الإنجليزي أغسطس المقبل.

مصر تستقبل سياحا من سويسرا وبيلاروس في شرم الشيخ والغردقة لأول مرة منذ أزمة كورونا
RT

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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