شاهد كيف استقبلت مصر أول رحلة سياحية بعد توقف 4 أشهر (صور)

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي في مصر، أول رحلة طيران سياحية، بعد توقف دام 104 أيام، بدأ في يوم 19 مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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واستقبل المطار الرحلة الأولى بالورود، في مشهد احتفالي بعودة السياحة، وبدء العودة التدريجية للحياة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وإجراءات طبية وكشف على القادمين، وتعقيم للحقائب، للوقاية من فيروس كورونا.

ووصلت الرحلة في تمام الساعة السادسة صباحا، قادمة من أوكرانيا تقل 179 سائحا، وكان في استقبالهم اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير مطار شرم الشيخ الدولي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية