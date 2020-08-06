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"حميميم": التواجد الأمريكي بشرق الفرات سبب رئيس لعرقلة الحوار الوطني في سوريا

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تل للقوات الأمريكية في سوريا - أرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا، أن التواجد العسكري غير الشرعي للولايات المتحدة في شرق الفرات أصبح سببا رئيسيا لعرقلة الحوار بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

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وأضاف المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الوضع في المناطق الواقعة خارج سيطرة السلطات السورية في دير الزور يتأزم.

وجاء في بيان المركز الذي يتخذ قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية مقرا له، أن روسيا وسوريا مستعدتان "لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسوية الوضع في شرق الفرات واستئناف الحوار الوطني".

كما تطرق بيان المركز إلى الوضع في إدلب، مؤكدا أن روسيا "تحتفظ بحق الرد على المسلحين في حال شكلت أنشطتهم خطرا على المناطق القريبة من منطقة خفض التصعيد في إدلب".

المصدر: سبوتنيك

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