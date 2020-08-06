الحوثي يوجه نصيحة لبومبيو

وجه محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، نصيحة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وطالب من بومبيو بأن يرشد رئيسه للقبول بقرار الكونغرس لإيقاف الحرب على اليمن.

وقال الحوثي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أنصح بومبيو إرشاد رئيسه للقبول بقرار الكونغرس الداعي لإيقاف الدعم الأمريكي للعدوان على اليمن".

وأضاف "ليثبت للعالم أن دعم أمريكا ليس السبب في استمرار الحرب على اليمن وحتى يتضح للعالم بعد من المتسبب بإطالة الحرب إن وجد".

انصح بومبيوا ارشاد رئيسه للقبول بقرار الكونجرس الداعي لإيقاف الدعم الأمريكي للعدوان على اليمن , ليثبت للعالم أن دعم أمريكا ليس السبب في استمرار الحرب على اليمن

وحتى يتضح

للعالم بعد من المتسبب بإطالة الحرب ان وجد — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 6, 2020

المصدر: RT