السعودية.. ارتفاع لليوم الثالث في الإصابات بكورونا

سجلت السلطات الصحية السعودية ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن تسجيل 1402 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1389 إصابة أمس الأربعاء و1342 إصابة الثلاثاء و1258 إصابة الاثنين.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي رصدت في المملكة حتى اليوم 284226 بما في ذلك 34082 حالة نشطة منها 1992 مريضا في حالة حرجة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 35 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 36 وفاة أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 3055 حالة وفاة.

وتماثل 1775 مريضا بالعدوى للشفاء في المملكة منذ يوم أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 247089 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1402) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (35) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1775) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (247,089) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/VfXmcN1ihK — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 6, 2020

المصدر: RT