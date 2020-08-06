قطر.. 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الخميس، تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 292 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بمستجدات كورونا، إلى أن إجمالي أعداد المتعافين من المرض في قطر وصل إلى 108831 شخصا.

وأكدت، أنه "تم وضع جميع أصحاب حالات الإصابات الجديدة في العزل، وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي".

وأضافت، أنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية"، مؤكدة أن عدد الفحوص الخاصة بكورونا تجاوز النصف مليون فحص.

وجددت الوزارة التأكيد على المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية المتبعة، كلبس الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي، وكذلك المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون.

وأشارت إلى ضرورة توجه الأشخاص الذين يشعرون بأي أعراض صحية إلى المراكز المختصة للكشف عن حالتهم، في سبيل المصلحة العامة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/j8amn0OHw1 — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) August 6, 2020



المصدر: وزارة الصحة القطرية"