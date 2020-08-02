قطر تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ 10 أبريل

أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الأحد عن تسجيل أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ منتصف الربيع الماضي.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد 196 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 216 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ العاشر من أبريل عندما تم تسجيل 136 إصابة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/UKM0LVQE05 — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) August 2, 2020

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير ثلاث وفيات جديدة جراء العدوى، مقابل صفر في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في قطر حتى اليوم 111107 منها 177 حالة وفاة و3151 حالة نشطة بما فيها 76 مريضا في العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين من "كوفيد-19" في قطر منذ أمس بواقع 201 حالة شفاء وأصبح 107779 شخصا.

المصدر: RT