الأردن.. المستشفى الميداني سيصل لبنان اليوم الخميس

أعلن الأردن، أن مستشفى ميدانيا سيغادر، اليوم الخميس، إلى لبنان عبر طائرتين تابعتين للقوات المسلحة الأردنية، بتوجيهات ملكية، لتقديم الدعم لضحايا تفجير مرفأ بيروت.

وقال مدير التوجيه المعنوي، طلال الغبين، إن "القوات المسلحة ترسل مستشفياتها الميدانية لكل من يحتاج الغوث والسند في طلب الرعاية الطبية سواء من الأشقاء العرب أو غيرهم، من خلال مديرية الخدمات الطبية الملكية".

وأوضح، أن "المستشفى الميداني يعتبر وحدة طبية متنقلة تهتم بالضحايا والمصابين في المواقع قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى الثابت، ويستخدم في وقت الكوارث والأزمات والحوادث، وما يلم في لبنان في هذا الجانب".

وتابع: "يتكون المستشفى من طاقم طبي مجهز بعدة طبية متنقلة والإسعافات الطبية اللازمة، ونختار موقعه بحيث يتم الوصول إليه بسهولة".

وأشار الغبين، إلى أنه "بتوجيهات من جلالة الملك أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء، يوسف الحنيطي، إلى مديرية الخدمات الطبية والمديريات المعنية في القيادة العامة بتجهيز المستشفى الميداني وإرساله إلى لبنان، وسيبدأ تنقل المستشفى باتجاه لبنان اليوم الخميس، ويضم 48 سريرا، 10 أسرة (ICU) و 160 طاقما طبيا".

ووجه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان، لتقديم المساعدة الطبية لضحايا الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وأسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: "قناة المملكة"