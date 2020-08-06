جريمة بشعة تهز مكة ليلا

أقدم رجل سعودي على ارتكاب جريمة بشعة ليلة أمس الأربعاء هزت مدينة مكة المكرمة.

وأفادت صحيفة "سبق" المحلية بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على رجل قتل زوجته بآلة حادة إثر خلاف بينهما.

وبعد خروج القاتل من منزله وجد شقيقه وحدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى إطلاق الجاني النار بسلاح ناري ليردي شقيقه قتيلا، وفر هاربا من مسرح الجريمة بحي الشرائع في مكة المكرمة.

وتم تسليم الجاني إلى الشرطة تمهيدا لإحالة ملف الحادث إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

المصدر: سبق