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مقتل فرنسي وإصابة 24 آخرين بانفجار بيروت

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مقتل فرنسي وإصابة 24 آخرين بانفجار بيروت
Reuters /FW1F/mark heinrich
آثار انفجار بيروت
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أعلنت السلطات الفرنسية مقتل المهندس المعماري الفرنسي، جان مارك بونفيس، وإصابة 24 من المواطنين الفرنسيين بانفجار بيروت الضخم يوم الثلاثاء.

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وجاء إعلان وفاة بونفيس في تغريدة لوزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو على "تويتر"، فيما أكد سكرتير الدولة للشؤون الخارجية، جان باتيست لوموان، أن 3 مصابين فرنسينيين في حالة حرجة.

وبلغت حصيلة ضحايا الانفجار 135 قتيلا على الأقل حتى الآن، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

ومن المتوقع زيادة أعداد القتلى في الانفجار الذي قال المسؤولون اللبنانيون إن سببه يعود لمخزون ضخم من مواد شديدة الانفجار تم تخزينها بميناء بيروت لسنوات في ظروف وأوضاع غير آمنة.

المصدر: وكالات

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