العراق.. مقتل 3 جنود بهجوم لـ"داعش" في صلاح الدين

أفاد مراسلنا في بغداد فجر الخميس، بأن 3 جنود قتلوا بهجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" على وحدتهم في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وذكر المراسل، بأن "المعلومات تفيد بتعرض الفوج الثاني لواء المغاوير قيادة عمليات صلاح الدين، لهجوم إرهابي في منطقة مطيبيجة منطقة الشيخ محمد غربي سامراء".

وتابع: "أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشن خلايا تابعة لـ"داعش" بين الحين والآخر هجمات تستهدف القوات الأمنية، آخرها أدى إلى مقتل ضابط كبير في الجيش العراقي.

المصدر: RT