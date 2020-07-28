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مراسلنا: مقتل ضابط عراقي كبير في هجوم لـ"داعش" (صورة)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقتل ضابط عراقي كبير في هجوم لـ
Reuters
القوات العراقية
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قال مراسل RT في بغداد يوم الثلاثاء، إن ضابطا كبيرا في الجيش العراقي قتل خلال هجوم نفذه تنظيم "داعش".

ونعت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، مقتل آمر اللواء 29 في الجيش العراقي العميد أحمد عبد الواحد اللامي بهجوم لـ"داعش".

وذكر بيان للخلية "على خطى الشهداء الأبرار، هاهي قواتنا الباسلة تزف شهيدا آخر ألا وهو المقاتل البطل العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي أمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة الذي استشهد اثناء تعقبه مجموعة إرهابية".

وأضاف البيان أن ضابطا برتبة ملازم أول قتل خلال العمل الإرهابي الذي وقع مساء اليوم على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبة بقضاء هيت.

كما أشارت خلية الإعلام إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة مقاتلين اثنين.

مراسلنا: مقتل ضابط عراقي كبير في هجوم لـ
RT

يتبع..

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